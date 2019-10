video Condividi | Red 18:26 Ieri, sopralluogo della Quinta commissione consiliare. C´è l´impegno dell´Amministrazione comunale, che ha già risistemato nelle scorse settimane una perdita d´acqua che perdurava da inizio anno, con il cambio di tutta la tubatura. Acquistate nuove scale omologate, previsti investimenti per l´urbanizzazioni e le manutenzioni, oltre che per nuovi loculi, per oltre 400mila euro Cimitero di Alghero: lavori in corso



ALGHERO - La Quinta Commissione consiliare, presieduta da Christian Mulas, con l'assessore dei Lavori pubblici Antonello Peru, ha svolto ieri (mercoledì) un sopralluogo nel cimitero di Alghero. Diverse le criticità rilevate, causate dalla mancanza di manutenzione nel corso degli anni.



Tra queste, la condizione degli alberi mai potati. C'è l'impegno dell'Amministrazione comunale, che ha già risistemato nelle scorse settimane una perdita d'acqua che perdurava da inizio anno, con il cambio di tutta la tubatura.



Acquistate nuove scale omologate, previsti investimenti per l'urbanizzazioni e le manutenzioni, oltre che per nuovi loculi, per oltre 400mila euro. Intanto, gli operai comunali provvedono alla sistemazione di viali e del verde, con una programma di interventi concertati con l'impresa che ha in gestione i lavori nel cimitero. Commenti ALGHERO - La Quinta Commissione consiliare, presieduta da Christian Mulas, con l'assessore dei Lavori pubblici Antonello Peru, ha svolto ieri (mercoledì) un sopralluogo nel cimitero di Alghero. Diverse le criticità rilevate, causate dalla mancanza di manutenzione nel corso degli anni.Tra queste, la condizione degli alberi mai potati. C'è l'impegno dell'Amministrazione comunale, che ha già risistemato nelle scorse settimane una perdita d'acqua che perdurava da inizio anno, con il cambio di tutta la tubatura.Acquistate nuove scale omologate, previsti investimenti per l'urbanizzazioni e le manutenzioni, oltre che per nuovi loculi, per oltre 400mila euro. Intanto, gli operai comunali provvedono alla sistemazione di viali e del verde, con una programma di interventi concertati con l'impresa che ha in gestione i lavori nel cimitero. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv