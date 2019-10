Condividi | A.S. 10:58 E´ prevista martedì la presentazione a Sassari nella sede di viale Porto Torres 38/40, del secondo lotto dei 76 nuovi Autobus destinati alla flotta Arst. Sarà presente il Governatore sardo Porcu e Solinas presentano la flotta Arst



SASSARI - Tutto pronto a Sassari per la cerimonia di presentazione del secondo lotto dei 76 nuovi Autobus destinati alla flotta Arst. Si terrà Martedì 15 Ottobre prossimo a Sassari dalle ore 10 fino alle 12,30 circa, nella sede di viale Porto Torres 38/40.



All’iniziativa sono stati invitati i rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e datoriali e del settore del trasporto pubblico. Nel corso dell’iniziativa l’Amministratore di Arst, Chicco Porcu, illustrerà lo sviluppo delle attività aziendali per il prossimo futuro.



Dopo i saluti del Sindaco di Sassari Nanni Campus, interverranno alla Cerimonia il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas e l'Assessore dei Trasporti Giorgio Todde. Saranno presenti anche Carlo Poledrini, direttore regionale Arst, e Gabriella Massidda, direttore dell'assessorato ai Trasporti.