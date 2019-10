Condividi | P.P. 12:00 Strascichi giudiziari dopo dichiarazioni rilasciate dalle associazioni Coldiretti e Codacons per la vertenza dei pastori sardi. Non ci faremo intimidire dalle denunce: così Carlo Rienzi presidente Codacons Latte, indagati vertici Coldiretti e Codacons



ORISTANO - I vertici nazionale e della Sardegna di Coldiretti Ettore Prandini e Battista Cualbu sono indagati dalla Procura di Oristano per diffamazione, calunnia, istigazione a delinquere e violenza privata. Con loro, iscritto nel registro degli indagati, Carlo Rienzi presidente Codacons.



Alla base dell'inchiesta ci sarebbe una denuncia presentata dal presidente del Consorzio del pecorino romano, Salvatore Palitta, dopo le dichiarazioni sul prezzo del latte rilasciate in interviste e comunicati stampa dai responsabili delle due associazioni. «La vicenda nasce da un esposto presentato dal Codacons all'Antitrust e alle Procure di Roma e Nuoro, nel quale si riportava la denuncia di Coldiretti Sardegna sui prezzi del latte pagati agli allevatori sardi» osserva l'associazione.



