S.A. 16:07 Emergenza Nurra per la siccità

«I nostri animali muoiono di sete» La crisi idrica che da mesi colpisce la Sardegna è arrivata al punto di rottura. Nel Nord dell’isola, in particolare nella Nurra, la situazione è ormai drammatica: gli allevatori sono costretti a comprare acqua per tentare di garantire il minimo fabbisogno degli animali. Oggi vertice promosso da Coldiretti



ALGHERO - Pozzi a secco, animali senza acqua e i campi sono abbandonati dagli interventi con sempre i soliti problemi sulla mancanza di infrastrutture e reti colabrodo. È arrivato da La Corte il grido d’allarme di agricoltori e allevatori riuniti da Coldiretti Nord Sardegna con sindaci e istituzioni per denunciare quella che, senza mezzi termini, è stata definita dal mondo agricolo «un’emergenza drammatica cui serve mettere mano in tempi immediati». La crisi idrica che da mesi colpisce la Sardegna è arrivata al punto di rottura. Nel Nord dell’isola, in particolare nella Nurra, la situazione è ormai drammatica: gli allevatori sono costretti a comprare acqua per tentare di garantire il minimo fabbisogno degli animali, con costi insostenibili che si sommano ai mancati raccolti e a una filiera sempre più in affanno. Oggi, hanno detto tutti i presenti, gli animali rischiano la vita per la sete ma il dramma era già cominciato nelle scorse settimane nei campi: angurie, meloni, frutta estiva, mais e foraggi sono stati sacrificati, con intere superfici lasciate incolte per mancanza di acqua. Meno produzioni, meno cibo, più costi e un mondo agricolo sempre più vicino al collasso.



«Da diversi mesi lo denunciamo ma è mancata una programmazione tale da prevedere queste emergenze. In agricoltura non siamo abituati a vivere alla giornata ma abbiamo necessità di dati e azioni concrete per programmare le nostre attività e oggi siamo arrivati al punto finale di una tragedia annunciata — denuncia il presidente di Coldiretti Nord Sardegna, Antonello Fois — serve una immediato intervento da parte delle istituzioni per garantire, sin da subito, le forniture di acqua per evitare la moria del bestiame nelle nostre aziende. È anche importante che il processo dei ristori inserito a bilancio trovi attuazione nei tempi più brevi possibili. La maggior parte delle coltivazioni della Nurra sono state sacrificate - conclude - questa manifestazione è solo l’inizio di un'attività che proseguirà per tenere alta l’attenzione sul tema acqua, per non ritrovarci in futuro a lottare per gli stessi problemi di sempre»".



Tra le altre necessità emerse dall’incontro di Coldiretti, interventi per sostenere le aziende nell’emergenza e interventi strutturali per una situazione da risolvere una volta per tutte. “«Più invasi, pozzi efficienti e una gestione idrica finalmente all’altezza delle necessità del territorio per infrastrutture che non disperdano il 50% dell’acqua - rilancia il direttore di Coldiretti Nord Sardegna, Marco Locci - i nostri allevatori sono al limite della sopportazione. Parliamo di aziende che ogni giorno si caricano sulle spalle costi folli solo per abbeverare gli animali e mantenere in vita i capi - conclude - serve il coraggio politico di intervenire con misure straordinarie e strutturali affinché le politiche che chiediamo da anni possano finalmente vedere la realizzazione concreta». Per presidente e direttore «gli agricoltori e allevatori della Nurra non saranno lasciati soli, Coldiretti sarà al loro fianco».



L’assemblea ha visto la partecipazione di amministratori locali e istituzionali, segno che il problema ormai riguarda l’intero tessuto sociale, non solo il comparto agricolo. La paura è che, sottolinea Coldiretti, se non si interverrà subito il conto della siccità si ripercuoterà presto anche sui consumatori, con meno cibo disponibile e prezzi più alti. Dall’incontro molti sindaci hanno dato la loro disponibilità a stare al fianco di allevatori e agricoltori Coldiretti per incalzare la regione sugli interventi immediati da mettere in campo. Presente all’incontro anche il presidente Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu che ha sottolineato «Coldiretti è al fianco degli agricoltori per trovare soluzioni concrete e rapide. Sono stati stanziati 25 milioni di euro per pozzi e cisterne con 25 mila euro ad azienda grazie alle nostre richieste, ma quei soldi sono fermi da un anno perché il bando nonostante sia pubblicato ma non è stato mai aperto. È inaccettabile - ricorda - questa non è solo una crisi agricola: è un problema sociale, che riguarda le famiglie e l’intero tessuto della nostra isola».