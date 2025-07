S.A. 17:03 Il Viale Musicale da venerdì anima il cuore di Sassari La rassegna propone due filoni principali: “Jazz Power” e “Lirica in Viale”. Tra i protagonisti anche la cantante Denise Gueye. A fare da cornice agli eventi, una mostra diffusa di costumi d’opera firmati Danilo Coppola



SASSARI – “Jazz Power: Francesco Lento 4et”, un concerto energico tra improvvisazione e raffinatezza jazz, l’11 luglio alle 19, di fronte alla sede del Banco di Sardegna di Viale Italia darà il via alla nuova rassegna estiva “Il Viale Musicale”, un abbraccio culturale tra musica, territorio e commercio, sotto la direzione artistica di Irene Dore. Cinque appuntamenti a ingresso libero ogni venerdì animeranno Viale Italia fino al 13 agosto trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto con performance dal vivo di grande impatto. La rassegna propone due filoni principali: “Jazz Power” e “Lirica in Viale”, con la partecipazione di artisti di rilievo nazionale come la cantante Denise Gueye e il trombettista Francesco Lento, affiancati da una selezione di giovani talenti della lirica, protagonisti di concerti ricchi di fascino e passione.



A fare da cornice agli eventi, una mostra diffusa di costumi d’opera firmati Danilo Coppola, che

saranno esposti lungo tutto il viale dall’11 luglio al 13 agosto nelle vetrine dei negozi aderenti al

progetto, a sottolineare il legame tra musica e bellezza artigianale. La rassegna prosegue il 18 luglio sul lato edicola di Piazza Marconi con il concerto “Lirica in Viale: Giovani all’Opera”, in cui le voci emergenti della lirica interpreteranno celebri arie d’opera; il 25 luglio all’angolo Tendenze andrà in scena il concerto “Lirica in Viale: Suoni e Passioni”, un viaggio musicale tra amore, dramma e virtuosismo vocale; l’1 agosto, sul lato Bar Tomaso, l’appuntamento sarà con “Jazz Power: Denise Gueye 4et”, un’esplosione di soul e jazz nella voce magnetica di Denise Gueye; l’8 di agosto, all’angolo Desole abbigliamento a dare spettacolo sarà “Lirica in Viale: Un Tenore all’Opera”, in cui un tenore sarà protagonista di un recital fra tradizione e intensità; il 13 agosto, appuntamento conclusivo con il “Concerto Omaggio ai Candelieri”, un tributo musicale alla città di Sassari e alla sua festa più identitaria. “Il Viale Musicale” è promosso con il patrocinio e il contributo del Comune di Sassari, in collaborazione con l’associazione Ars Aurelia, con la partecipazione dei commercianti di Viale Italia e delle associazioni Contrapunctum e San Domenico Caniga.