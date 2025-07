S.A. 17:08 A Porto Ferro riparte a la rassegna Spazio Piscina Martedì 15 luglio, dalle ore 19 sulla baia sarà dato spazio al “Silent Reading”, attività sempre più diffusa e apprezzata che colorerà la serata di silenziosi lettori, silenziose lettrici e libri multicolore



SASSARI - “Spazio Piscina” torna ad animarsi. A raccontare le sue storie fra celluloide e arti. Torna a Porto Ferro, nello.. spazio piscina che da due stagioni ormai presta la sua accogliente bellezza al realizzarsi di un ulteriore progetto di condivisione e visione artistica firmato Baretto di Porto Ferro EVENTI e Luigi Frasetto. Riattivate le connessioni che avevano portato all’immaginazione, progettazione. Realizzazione delle prime edizioni, il cartellone 2025 già si propone ricco e suggestivo, il tutto su uno sfondo di legno, prato inglese e giochi di luci appositamente creati per rendere piacevole l’abitare lo spazio.



Martedì 15 luglio, dalle ore 19 sulla baia sarà dato spazio al “Silent Reading”, attività sempre più diffusa e apprezzata che colorerà la serata di silenziosi lettori, silenziose lettrici e libri multicolore, evento ad ingresso libero e aperto ovviamente a tutti e tutte. Due settimane dopo, mercoledì 31 luglio (h 20.30) torna il fortunato esperimento riuscito di “Notti Isolate”, festival dei sardi nel mondo (musica arte e fuga di cervelli). Anche in questo caso, ingresso libero. Sabato 06 settembre alle ore 21 saliranno sul palco Simone Azzu e Martino Corrias con la loro performance “Il Pubblico Bene” (ingresso 10 euro a persona).



Marianna Vidale e Laura Piras proporranno invece alla platea dello “Spazio Piscina” - ingresso libero - due percorsi distinti di musica e parole messi nero su bianco da due penne davvero interessanti e da tenere d’occhio, mentre a chiudere le danze, sabato 4 ottobre, nel sesto ed ultimo appuntamento in calendario, Luigi Frassetto condividerà con il suo affezionato pubblico i suoi “Appunti per IL Suono”, ingresso a 10 euro a persona e chiusura in bellezza per l’edizione 2025 della rassegna. E intanto all’orizzonte, già si intravedono i contorni netti e riconoscibili di alcuni membri del Collettivo C.L.I.P., anche loro prossimi protagonisti sulla baia.