S.A. 19:06 Crisi idrica: assegnate le risorse 2025 Le suddivisioni della risorsa per il 2025 prevedono poco più di 200 Milioni di metri cubi (Mm3) per l’uso potabile, 22,6 Mm3 per il settore industriale e 415 Mm3 per l’irriguo



CAGLIARI - Sono state approvate le assegnazioni di risorsa idrica per l'annualità 2025, con apposita delibera proposta dalla presidente Alessandra Todde. Il quadro delle assegnazioni del Sistema idrico multisettoriale regionale, approvato in Giunta, è in accordo con la decisione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna. Le suddivisioni della risorsa per il 2025 prevedono poco più di 200 Milioni di metri cubi (Mm3) per l’uso potabile, 22,6 Mm3 per il settore industriale e 415 Mm3 per l’irriguo. «Le assegnazioni per l’irriguo e per il settore industriale si vanno a sommare a quelle già vincolate per l’uso potabile - spiega la presidente, che poi aggiunge: Ci troviamo di fronte ad una situazione che diventa di anno in anno più critica in relazione ai cambiamenti climatici, a cui si aggiungono le criticità di un sistema che per troppi anni non ha ricevuto le dovute attenzioni. L’attuale Giunta regionale sta facendo tutto il possibile per risolvere i problemi. Gli interventi potranno comportare alcuni disagi, come ad esempio per i lavori del Coghinas, ma sono necessari. Ci stiamo assumendo l’onere, con il senso del dovere che sentiamo rispetto ad una situazione idrica che richiede interventi urgenti per il contingente ma anche soluzioni strutturali per le sfide che il quadro climatico ci chiede di affrontare per il futuro».



L'utilizzo delle risorse idriche per il settore irriguo dovrà essere effettuato, in relazione allo stato di consistenza delle disponibilità del Sistema idrico multisettoriale regionale (Simr), nel rispetto di un ordine di priorità stabilito dalla delibera votata dalla Giunta, che prevede prima l’impiego di risorse idriche provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane affinate senza obbligo di miscelazione, ove disponibili, poi l’uso di risorse idriche locali quali pozzi e sorgenti e infine le risorse idriche dal SIMR. «Per garantire, per quanto possibile, le assegnazioni ai comparti d'utenza – evidenzia la presidente Todde – abbiamo disposto una serie di rilevanti misure di carattere pianificatorio e gestionale per tenere conto, non solo della sfavorevole condizione idrologica, ma anche del concomitante svolgimento degli interventi di manutenzione straordinaria che, anche con fondi PNRR, interessano numerose opere del SIMR».



Se quasi tutti i consorzi di bonifica sono a piena irrigazione, quest’anno ad essere maggiormente colpito dalla carenza di risorsa è il territorio della Nurra, a cui sono state assegnate 1,6 Mm3 rispetto ai 20 Mm3 dell’anno precedente, che potrà usufruire del potabilizzatore di Sassari come risorsa aggiuntiva; a irrigazione zero sarà inoltre il comprensorio della Valle dei Giunchi compresa nel sistema nordoccidentale che attraversa la maggiore crisi di risorsa. Grazie ad una serie di interventi in delibera, il comprensorio della Sardegna meridionale potrà avere garantita la stagione irrigua grazie ai vincoli sulla diga Cantoniera di 50 Mm3 che, mantenendo accesi i sollevamenti, consentiranno i trasferimenti nell’area irrigua di Cagliari. Sei Mm3 saranno vincolati dalla diga del Cixerri e trasferiti verso il potabilizzatore di Punta Gennarta. Un altro milione di Mm3 dal Nuraghe Arrubiu verrà trasferito verso la diga di Isili. La portata più consistente di risorsa vincolata è quella riservata al sistema Temo-Cuga di complessivi 22 Mm3, per far fronte ad una serie di disservizi previsti sugli acquedotti Cogninas 1 e 2, nell’area di Sassari e Alghero. Infine, sono stati vincolati sulla diga dell’Alto Flumendosa 3,7 Mm3 per il fabbisogno potabile dell’Ogliastra.