Arst investe su Alghero: Pais esulta

Esprime grande soddisfazione per l´attenzione che l´Arst riserva alla Provincia di Sassari e ad Alghero in particolare, il presidente del Consiglio regionale sardo Michele Pais (Lega). 41 nuovi mezzi efficienti e moderni sulle strade e a metà novembre la riapertura definitiva della tratta ferroviaria Alghero-Olmedo-Sassari. L´intervista sul Quotidiano di Alghero.