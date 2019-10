Condividi | Cor 17:11 A Sassari faccia a faccia tra studenti, esperti e imprese innovative. Dopo il successo della prima edizione, il 17 e il 18 ottobre la Camera di Commercio di Sassari replicherà l’esperienza di Work Academy con una serie di cinque laboratori aperti alle scuole del territorio Work Academy in Camera Commercio



SASSARI - Come sviluppare il territorio in modo sostenibile, preparare il cioccolato con le nuove tecnologie o creare una mappa spazio-tempo che racchiuda le proprie esperienze di vita. Sono alcuni degli argomenti che imprenditori ed esperti affronteranno con i giovani che fra pochi anni si affacceranno nel mondo del lavoro. Dopo il successo della prima edizione, il 17 e il 18 ottobre la Camera di Commercio di Sassari replicherà l’esperienza di Work Academy con una serie di cinque laboratori aperti alle scuole del territorio. Questa volta saranno coinvolti oltre duecento studenti del Logudoro: l’evento si terrà nel Palazzo Costi di Ozieri, dalle 9 alle 14 ed è organizzato con l’Istituto d’Istruzione superiore Enrico Fermi e rientra nelle azioni del Piano per la Scuola digitale lanciato dal Miur. I partecipanti agli incontri riceveranno la certificazione dell’ente valida ai fini dell’alternanza scuola-lavoro. I lavori saranno aperti da Maria Amelia Lai, presidente dell’Azienda speciale della Camera di commercio.



L’evento è organizzato dal servizio Regolazione del mercato della Camera di Commercio. Con questa iniziativa l’ente camerale conferma la volontà di svolgere un ruolo centrale e operativo nell'attività di orientamento al mondo del lavoro e delle professioni. «Nella scorsa edizione di Work Academy - spiega Gavino Sini, presidente della Camera di Commercio di Sassari – abbiamo toccato con mano la voglia di mettersi in gioco delle nuove generazioni. C’è preoccupazione verso il futuro ma anche l’esigenza di acquisire gli strumenti per diventare protagonisti del proprio progetto di vita». Gli studenti potranno scegliere di partecipare a cinque diversi laboratori che toccheranno diversi aspetti dell'innovazione imprenditoriale e digitale: la scoperta delle biodiversità locali tra raccolta e trasformazione, la saponificazione dell’olio d’oliva e la filiera produttiva del latte d’asina; l’utilizzo della piattaforma Jiku, il rapporto tra territorio, turismo e tecnologia, il territorio 4.0 e le tecniche innovative nella preparazione del cioccolato. Le attività saranno guidate da esperti del Dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università di Sassari, dell’Agenzia regionale Forestas, di Conforma, di Rumundu, della Cioccolateria Peano e Jiku Srl. I laboratori sono a numero chiuso e avranno durata diversa a seconda dell'attività: due, tre o quattro ore.



