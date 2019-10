Condividi | Red 11:13 Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha preso parte alla riunione della Conferenza delle Regioni, alla quale ha partecipato il ministro delle Infrastrutture e trasporti Paola De Micheli «Infrastrutture, ridurre gap con le regioni»



CAGLIARI - «Al ministro abbiamo proposto due grandi temi cruciali per la Sardegna: la continuità territoriale aerea e marittima e il gap infrastrutturale che ci divide dalle altre regioni italiane e che può e dev’essere ridotto con investimenti importanti sul settore ferroviario e sul trasporto pubblico locale».



Lo ha detto il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, al termine della riunione della Conferenza delle Regioni, alla quale ha partecipato il ministro delle Infrastrutture e trasporti Paola De Micheli.



«È stato un incontro apprezzabile dal punto di vista del metodo, con un approccio pragmatico. Il ministro – ha concluso Solinas - si è impegnato a visitare quanto prima tutte le regioni per rendersi meglio conto delle problematiche di ogni singola realtà, compresa quella della nostra Isola».



