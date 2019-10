Condividi | S.O. 18:59 Replicando il successo della scorsa edizione, anche quest’anno la cerimonia di proclamazione sarà tenuta presso l’Auditorium della Scuola Media “Maria Carta”, in via Malta, alla Pietraia Borse Panathlon: domande fino al 30 ottobre



ALGHERO - Aperti i termini del concorso per le Borse di Studio Panathlon 2019, il premio economico a studenti delle scuole medie e superiori che si siano distinti nel precedente anno scolastico sia per il profitto che nei risultati sportivi. Sono stati diffusi nelle scuole sia il bando di concorso sia i moduli per le domande. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30/10/19.



Oltre che ai rispettivi insegnanti di Educazione fisica, le domande possono essere consegnate presso “Immobiliare In Centro” e “Farmacia Puliga”, in via Sassari, oppure “Iride Tessuti”, in via XX Settembre. Replicando il successo della scorsa edizione, anche quest’anno la cerimonia di proclamazione sarà tenuta presso l’Auditorium della Scuola Media “Maria Carta”, in via Malta, alla Pietraia, grazie alla disponibilità della dirigente Dr.ssa Angela Cherveddu, all’imprescindibile partecipazione del personale docente e non-docente, capofila il Prof. Mariano Melis, e degli alunni.



L'appuntamento è fissato per Venerdì 22 novembre alle ore 17. Il Panathlon Club Alghero ha assegnato con continuità fin dal 1992 un tangibile contributo economico a studenti delle scuole medie e superiori. Dal 1998, le borse di studio sono state intitolate al giovane sportivo Luca Manchia, prematuramente scomparso, e attualmente ricordano anche il loro promotore Franco. A completamento, da alcuni anni, vengono assegnati anche riconoscimenti a studenti delle scuole elementari. Commenti