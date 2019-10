Condividi | Cor 11:34 Il Tribunale del Riesame ha accolto una delle istanze del difensore disponendo una mitigazione della misura cautelare firmata dal Gip. Scanu è accusato di bancarotta Scarcerato l´ex Sogaer Scanu



CAGLIARI - E' stato scarcerato e ora andrà ai domiciliari l'ormai ex amministratore delegato della Sogaer, la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari, Alberto Scanu. Era stato arrestato nelle scorse settimane con l'accusa di varie bancarotte per circa 60 milioni di euro. Il Tribunale del Riesame, presieduto dalla giudice Tiziana Marogna, ha accolto una delle istanze del difensore, Rodolfo Meloni, disponendo una mitigazione della misura cautelare firmata dal Gip del Tribunale cagliaritano, Gianpaolo Casula.