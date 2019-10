Condividi | Cor 19:35 L´ex sindaco di Alghero e consigliere regionale di Forza Italia entra nello staff dell´assessorato regionale al Lavoro guidato dalla cagliaritana Alessandra Zedda. Per lui il ruolo di consulente Marco Tedde consulente in Regione



ALGHERO - Marco Tedde va all'incasso. Per lui arriva la nomina nell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. All'interno dell'ufficio che assiste l'assessora Alessandra Zedda (Fi), avrà il generico compito di consulente. Già attiva mail istituzionale (mtedde@regione.sardegna.it) e contatto telefonico diretto.



Con lui, oltre ai componenti interni che gestiscono i rapporti dell'assessore e quelli con gli apparati politici e le strutture amministrative, collaborano il capo di gabinetto, Marco Pinna, ed il segretario particolare, Franco Floris. Per il capo politico di Forza Italia ad Alghero - primo dei non eletti nella provincia alle elezioni dello scorso febbraio ed in corsa fino all'ultimo per un ruolo nell'esecutivo guidato da Christian Solinas (Psd'Az) - si tratta certamente di un riconoscimento importante per l'impegno profuso nel partito.



Un impegno tanto più delicato attende il berlusconiano Marco Tedde, dal momento che, in molti territori dell'isola, Alghero e Provincia di Sassari compresi, proprio in questi mesi prendono avvio i progetti LavoRas con centinaia di assunzioni già da tempo programmate. Un programma integrato varato dalla scorsa Giunta Pigliaru per sostenere la ripresa del mercato del lavoro in Sardegna, con una dotazione finanziaria triennale di diverse centinaia di milioni di euro. La speranza di un'intera città, a questo punto, è che col prestigioso incarico assunto in Regione, possano finalmente arrivare risposte da Cagliari, proprio in uno dei settori più delicati per Alghero, il lavoro.



