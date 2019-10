Condividi | Red 8:27 Si è tenuto ieri mattina, il sopralluogo dell’assessore regionali dei Lavori pubblici Roberto Frongia nel centro polifunzionale di Quartucciu, infrastruttura compresa nell’elenco delle incompiute, a cui è seguito un sopralluogo più specifico sui temi di viabilità Centro polifunzionale: sopralluogo di Frongia



QUARTUCCIU - Si è tenuto ieri mattina (lunedì), il sopralluogo dell’assessore regionali dei Lavori pubblici Roberto Frongia nel centro polifunzionale di Quartucciu, infrastruttura compresa nell’elenco delle incompiute, a cui è seguito un sopralluogo più specifico sui temi di viabilità. «Visitando il complesso culturale di Quartucciu, che comprende il polo museale e la biblioteca, non si fatica a comprendere come il completamento dell’opera comporterebbe evidenti vantaggi di carattere culturale e sociale»¸ spiega Frongia.



«È proprio alla luce dell’importanza che questa infrastruttura riveste per il Comune che è necessario accelerare quanto più possibile quei lavori di adeguamento e completamento, oggi fermi. Abbiamo il dovere di assicurare la riqualifica delle zone urbane e l’integrazione delle infrastrutture con i territori», ha spiegato l'esponente della Giunta Solinas.



Proprio alla luce della necessità di riqualificare le zone, anche e soprattutto attraverso le vie di collegamento, l’assessore ha evidenziato l’urgenza di migliorare la viabilità tra la Strada statale 554 e Viale Marconi, alleggerendo anche il traffico dentro il Comune. «L’obiettivo è sempre quello di accelerare i tempi per restituire alle comunità infrastrutture strategiche, abbiamo necessità urgente di vedere colmare quel gap infrastrutturale che ci divide dal resto del Paese, non ultimo quello legato alle infrastrutture stradali»¸ ha concluso Roberto Frongia.



