«Per la 4 Corsie collaborazione con la Deiana»

ALGHERO - «Grazie all’impegno dell’onorevole Paola Deiana e alla collaborazione con l’Amministrazione comunale si stanno raccogliendo i risultati auspicati per il territorio. L’accoglimento dell’emendamento a sua firma inserito nella legge di bilancio che proroga il finanziamento della Sassari–Alghero



Il sindaco di Alghero Mario Conoci commenta così la notizia dell'inserimento in Finanziaria della proroga del finanziamento della quattro corsie, su emendamento presentata dalla deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana. «La collaborazione tra questa Amministrazione e l’onorevole Deiana è fondamentale e prosegue con profitto anche nei settori in cui la città di Alghero necessita di azioni concrete, quali le tematiche ambientali in cui si stanno facendo grandi passi avanti», prosegue il primo cittadino.



«Continuiamo quindi a portare avanti la collaborazione seguendo con attenzione l’iter della quattro corsie, concentrandoci sull’ottenimento del risultato che tutta la città e il territorio del nord ovest attende piuttosto che sul confezionamento di azioni mediatiche rivelatesi in passato totalmente infruttuose. Ci aspettiamo – conclude Conoci - che l’attenzione da parte del Ministero delle Infrastrutture, ora espressione del Centrosinistra, sia coerente nei confronti di Alghero e che si possano ottenere le risposte che il territorio richiede da tempo».



