Mostre, dibattiti, Wine experience, cantine aperte, spettacoli e fascino dei luoghi sono i punti di forza della "Fiera delle castagne e del vino nuovo 2019", in programma da venerdì 15 a domenica 17 novembre Castagne e vino: fiera a Lanusei



LANUSEI - Per chi ama l’autunno, l’infinita gamma cromatica di cui si veste la natura, le atmosfere affascinanti dei primi freddi, la “Fiera delle castagne e del vino nuovo” di Lanusei è la destinazione ideale. Andare alla ricerca dei banchetti nel centro storico, ascoltare i dibattiti, assaggiare i prodotti del territorio ed assistere agli spettacoli di strada, è un buon passatempo, da praticare tra le vie del centro, quando il clima invita a conoscere meglio la cittadina che per tre giorni diventa più che mai, patria dei cibi locali.



Da venerdì 15 a domenica 17 novembre, l’atmosfera del centro storico di Lanusei avrà le sfumature calde della nuova stagione, alla Fiera che celebra la quinta edizione, sarà possibile salutare l’autunno immersi in un ambiente unico. La storica Via Roma con i suoi palazzi antichi, che ancora oggi rivelano un carattere del tutto particolare, e le cantine aperte sapranno regalare sensazioni di intimità, calore ed allegria.



Tanti i momenti di spettacolo attesi, tra una castagna ed un assaggio di buon vino. La Fiera è organizzata dal Centro commerciale naturale “Le Falere”, con il patrocinio dell’Assessorato regionale al Turismo, artigianato e commercio, della Pro Loco e del Comune di Lanusei.



