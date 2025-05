S.A. 11:38 Ostriche e champagne da Cyrano I grandi vini bianchi francesi e le ostriche. Saranno tre i vini proposti in abbinamento ai pregiati molluschi. Appuntamento venerdì 23 maggio nella libreria ad Alghero



ALGHERO - Venerdì 23 maggio la Libreria Cyrano dedica un appuntamento a due degli elementi più suggestivi nell'immaginario degli appassionati del gusto. I grandi vini bianchi francesi e le ostriche.

Saranno tre i vini proposti in abbinamento ai pregiati molluschi: Un Crémant de Limoux Brut Nature Millesimé della maison Antech. Una azienda fondata a Limoux, nel sud della Francia, nel 1933 e che da sei generazioni è specializzata nell’elaborazione di spumanti di altissima qualità. Frutto di una vendemmia manuale con maturazione sulle fecce di almeno 30 mesi, il cremant è vinificato con metodo tradizionale senza nessun dosaggio. A seguire, due bianchi della valle del Rodano prodotti dalla Ricome Vignerons, un azienda attiva dal 1740 e che ha fatto di ricerca e innovazione il suo tratto distintivo. No sex for butterfly una base grenache blanc caratterizzata da ricchezza aromatica e freschezza straordinaria. Blanc du lac: un viognier in purezza che nasce su terreni composti principalmente da scisti e marmo. Un vino freso e aromatico con aromi di pera e frutta fresca a nocciolo.