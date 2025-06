S.A. 19:44 Accademia Lievito Madre: Farris riconfermato presidente Il 14 giugno scorso si è tenuta l’Assemblea dell’Associazione Culturale Accademia Sarda del Lievito Madre APS-ETS per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo per il triennio 2025-2028. Ecco il Consiglio



ORISTANO - Nella bella cornice rurale della Fattoria Didattica della Famiglia Orro di Tramatza, in mezzo ad un vigneto di 8 ettari del vitigno Vernaccia, il 14 giugno scorso si è tenuta l’Assemblea dell’Associazione Culturale Accademia Sarda del Lievito Madre APS-ETS per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo per il triennio 2025-2028. In apertura dell’Assemblea il Prof. Giovanni Antonio Farris, presidente uscente, ha illustrato con dovizia le principali attività svolte nel triennio 2022-2025, soffermandosi in modo particolare su tutti gli eventi finalizzati alla divulgazione della conoscenza e dell’impiego del Lievito Madre. In chiusura del suo intervento ha sottolineato il fatto che l’Accademia Sarda del Lievito Madre è ormai una realtà riconosciuta e apprezzata, non solo in Sardegna, tra le Associazioni facenti parte degli Enti del Terzo Settore. Si è passati, quindi, alle votazioni.



Sono stati eletti: presidente: Prof. Giovanni Antonio Farris (riconfermato), e i consiglieri: Gianfranco Porta (Vice Presidente) di Gonnosfanadiga (CA), Panificatore; Andrea Angioni (Segretario) di Borore (NU), Dirigente di Enti Pubblici Locali; Daniela Nurra (Tesoriera) di Sassari, Food and Beverage Manager; Manolo Albano di Meana Sardo (NU), Panificatore e Maestro Pasticcere; Marilena Budroni di Sassari, Docente Universitaria (Microbiologa), UNISS; Carlo Delfino di Sassari, Editore; Giuseppe Melis di Cagliari, Docente Universitario (Economista), UNICA; Raffaele Sestu di Arzana (NU), Presidente UNPLI Sardegna. L’Assemblea si è chiusa con una dimostrazione pratica dei pani rituali da parte della Maestra panificatrice Ester Orro di Tramatza e con l’augurio generale affinché l’Accademia possa rappresentare ancora per molto tempo un punto di riferimento per il recupero e la valorizzazione dei pani ottenuti con il lievito madre.



Nella foto: il presidente Giovanni Antonio Farris