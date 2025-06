S.A. 16:49 Degustazioni e Wine Bus e: arriva l´Alguer Wine Wee Ad Alghero il vino si degusta tra i Nuraghi e siti archeologici e le cantine si esplorano con il Wine Bus: arrivano gli eventi speciali della Alguer Wine Week. Il programma



ALGHERO - La settimana del vino ad Alghero si apre al pubblico mercoledì 2 e giovedì 3 luglio con le

originali Archeowine Masterclass, degustazioni di vino immerse nei siti archeologici della civiltà nuragica. Gli appuntamenti proseguono nel centro della città e nell’hinterland, con la visita alle cantine del territorio grazie al Wine Bus. Dal 2 al 6 luglio Alghero ospita l’Alguer Wine Week, un viaggio tra i sapori, la cultura e le degustazioni di vini provenienti da tutta la Sardegna. In particolare, le giornate del 2, 3 e 6 luglio saranno dedicate a esperienze immersive che mettono in luce il valore identitario del vino di Alghero e il profondo legame che esso conserva con la terra, in maniera originale, tra cui le esperienze originali delle Masterclass nei siti archeologici. Le Masterclass nei siti archeologici, ribattezzate “ArcheoWine Masterclass” sono appuntamenti che portano le degustazioni nei siti archeologici più suggestivi del territorio, organizzate dal Consorzio Alghero DOC insieme al Distretto Rurale di Alghero e Olmedo.



Martedì 2 luglio l'appuntamento è nel sito archeologico di Monte Baranta, a Olmedo. Questo affascinante spazio è stato recuperato grazie a degli importanti lavori e ora è pronto a presentarsi al pubblico: i partecipanti potranno esplorare il sito con una visita guidata, immergendosi in un importante spazio risalente alla civiltà nuragica, a conclusione della quale potranno degustare i vini delle cantine del territorio guidati da esperti sommelier, circondati dai resti di una civiltà antica. Mercoledì 3 luglio è il turno del Nuraghe Palmavera, uno dei simboli archeologici più noti

della Riviera del Corallo. Anche qui i partecipanti potranno esplorare i resti dell’antica reggia

nuragica con le guide, per poi immergersi in una suggestiva degustazione tra rocce e storia

millenaria.



Le due masterclass sono degli eventi unici ed esclusivi, delle proposte originali capaci di

regalare esperienze da ricordare. Domenica 6 luglio - dopo le due giornate di venerdì 4 e sabato 5 luglio con le degustazioni itineranti nel centro di Alghero - torna l’esplorazione del territorio con due “Wine tour” con il Wine Bus dell’Alguer Wine Week. Due percorsi che accompagneranno a bordo di uno speciale bus gli appassionati che vogliono visitare le cantine del territorio che hanno aderito

all’iniziativa: Cantina Santa Maria La Palma, Tenute Sella&Mosca, Podere Guardia Grande

e Cantina Ledà, tra esplorazione dell’hinterland, visite guidate e degustazioni. Promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Sassari e Promocamera, Distretto Rurale Alghero‑Olmedo, Comune di Alghero e Consorzio Alghero Doc, insieme a una rete di partner, l’Alguer Wine Week rappresenta un nuovo modo di vivere il turismo enogastronomico in Sardegna e promuovere il territorio.