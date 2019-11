Condividi | Red 14:14 Il Ministero dell’Ambiente ha emesso il decreto di approvazione del progetto definitivo di bonifica relativo agli interventi di messa in sicurezza permanente delle aree degli ex bacini fanghi di flottazione, a ridosso dell’area portuale e della discarica mineraria vicino alla spiaggia Fanghi di Buggerru, ministero approva



BUGGERRU - Il Ministero dell’Ambiente ha emesso il decreto di approvazione del progetto definitivo di bonifica relativo agli interventi di messa in sicurezza permanente delle aree degli ex bacini fanghi di flottazione, a ridosso dell’area portuale e della discarica mineraria vicino alla spiaggia di Buggerru, ricadenti nel Sito di interesse nazionale del Sulcis-iglesiente-guspinese.



«Concluso un complesso procedimento istruttorio, coordinato dall’Assessorato regionale – ha spiegato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis – possiamo finalmente procedere con questo strategico intervento, funzionale al contenimento della contaminazione da metalli pesanti nell’area costiera di Buggerru vicino al centro abitato».



Il Decreto ministeriale fissa l’inizio dei lavori entro sei mesi dall'approvazione del progetto ed il costo stimato dal Comune di Buggerru è di 5milioni di euro. L’Assessorato regionale dell’Ambiente ha già destinato 4,1milioni di euro all’area mineraria dismessa e si appresta a dare una completa copertura finanziaria con ulteriori risorse del bilancio regionale.



Nella foto: l'area oggetto dell'intervento