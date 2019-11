Condividi | Red 10:13 Domenica sera, il “Point shop”, in Via XX settembre 10-angolo Via Sassari, ospiterà la seconda edizione dell´evento che mostra ai futuri sposi, le nuove tendenze e proposte matrimoniali dell’anno che verrà Ad Alghero, Come d´incanto



ALGHERO - Domenica 10 novembre, alle 17, il “Point shop” di Alghero, in Via XX settembre 10-angolo Via Sassari, ospiterà la seconda edizione di “Come d’incanto”, l'evento che mostra ai futuri sposi, le nuove tendenze e proposte matrimoniali dell’anno che verrà. L’evento è rivolto quanti vogliono passare una serata all’insegna dell’eleganza, dell’ottima musica e del buon cibo in compagnia dei migliori professionisti del settore Wedding.



«Dopo il grande successo dell’anno scorso - spiega la wedding planner ed organizzatrice Maria Antonietta Manca - sono orgogliosa di presentare la seconda edizione di Come d’incanto, l’evento che svela agli innamorati i temi e stili che caratterizzeranno i matrimoni dell’anno prossimo. Come d’incanto aiuta a capire ciò che avviene dietro le quinte di un grande evento come è quello del matrimonio».



«I visitatori e le coppie di futuri sposi saranno a stretto contatto con i professionisti del settore che li guideranno e consiglieranno nelle scelte per il loro grande giorno», conclude Manca. Durante la serata, verranno esposti gli abiti da cerimonia, da sposo e da sposa, sulle note musicali di Dario e Riccardo Pinna.



Nella foto: un momento della prima edizione