La verifica è stata effettuata questa mattina dai tecnici, con l'assessore comunale alle Opere pubbliche Antonello Peru ed il consigliere comunale Nunzio Camerada. Abbanoa interverrà per la ricostruzione del sottofondo e per il ripristino della pavimentazione notevolmente inclinata Cedimento stradale: Abbanoa ripara Via Carlo Alberto



ALGHERO - Intervento di Abbanoa in Via Carlo Alberto, ad Alghero. La parte chiusa al traffico a causa del dilavamento che ha provocato il parziale cedimento della sede stradale sarà ripristinata nei prossimi giorni.



Il cedimento è dovuto all’abbassamento della massicciata posta in opera nel corso delle recenti operazioni di sostituzione delle condotte. La verifica è stata effettuata questa mattina (venerdì) dai tecnici di Abbanoa, con l’assessore comunale alle Opere pubbliche Antonello Peru ed il consigliere comunale Nunzio Camerada. Abbanoa interverrà per la ricostruzione del sottofondo e per il ripristino della pavimentazione notevolmente inclinata.



Con l’Assessore alle Opere Pubbliche, i tecnici dell’ente gestore del servizio idrico hanno concordato un calendario di lavori che interesserà le maggiori vie del Centro Storico cittadino in cui dovrà passare a breve la rete del gas e nelle quali dovrà essere riqualificato il sistema idrico e fognario. Si approntano interventi congiunti per razionalizzare i lavori e per limitare i disagi a residenti e operatori commerciali nel corso dell’imminente avvio delle opere per migliorare la qualità dei servizi.



