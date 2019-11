Condividi | Cor 15:55 In tilt l´impianto di sollevamento di via Degli Orti e strada invasa da liquami fognari. Non si tratta certamente di una novità: analogo disservizio era già capitato qualche giorno addietro Piove ad Alghero, liquami in via Degli Orti



ALGHERO - Piove, e il sistema fognario di Alghero va letteralmente in tilt. Solo pochi giorni fa la forte lamentela di una residente del quartiere di San Giovanni che denunciava l'allagamento della palazzina nelle vicinanze di Via Garibaldi e si appellava al sindaco chiedendo un intervento risolutivo [



Questa mattina (martedì) analoga situazione ma diversa zona. Come spesso è capitato nelle ultime settimane, ad andare "fuori giri" è stato stavolta il vecchio depuratore del Mariotti. Facilmente immaginabili le conseguenze: strada invasa da liquami fognari.



Inutile sottolineare i miasmi nauseabondi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada. Sebbene si tratti di un grave problema risaputo e datato, pare non sia facile porvi rimedio in quanto conseguenza dello stato delle reti, totalmente inefficienti in occasione di eventi piovosi.