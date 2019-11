Condividi | Red 10:51 Solito problema in Via Garibaldi, ad Alghero. Quando piove, l’acqua mista fogna non defluisce e finisce per riversarsi all’interno dei palazzi, creando problemi ai cittadini Condominio allagato, appello al sindaco



ALGHERO - Piove e Alghero va sott’acqua. La denuncia è di una residente di un palazzo nelle vicinanze di Via Garibaldi, all’altezza di San Giovanni.



Il problema è tanto grave quanto datato. Quando piove, infatti, l’acqua mista fogna non riesce a defluire e finisce per riversarsi all’interno del condominio.



Il risultato è disastroso. Cantine e garage completamente allagati. L’appello di una signora esausta dalla situazione è rivolto al sindaco Mario Conoci: «fate qualcosa anche perché la responsabilità di tutto questo è del Comune».



Durante la notte tra giovedì e venerdì, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli hanno dovuto effettuare una decina di interventi per allagamenti a cantine e garage. Inoltre, per circa un'ora, Via Garibaldi è rimasta bloccata al traffico veicolare per circa un'ora.



Nella foto: garage allagati Commenti ALGHERO - Piove e Alghero va sott’acqua. La denuncia è di una residente di un palazzo nelle vicinanze di Via Garibaldi, all’altezza di San Giovanni.Il problema è tanto grave quanto datato. Quando piove, infatti, l’acqua mista fogna non riesce a defluire e finisce per riversarsi all’interno del condominio.Il risultato è disastroso. Cantine e garage completamente allagati. L’appello di una signora esausta dalla situazione è rivolto al sindaco Mario Conoci: «fate qualcosa anche perché la responsabilità di tutto questo è del Comune».Durante la notte tra giovedì e venerdì, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli hanno dovuto effettuare una decina di interventi per allagamenti a cantine e garage. Inoltre, per circa un'ora, Via Garibaldi è rimasta bloccata al traffico veicolare per circa un'ora.Nella foto: garage allagati