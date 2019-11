Condividi | A.B. 18:46 Domenica, si è svolto il Campionato italiano di kata, che ha chiuso il Grand prix di Kata 2019. I portacolori del Judo club Alghero, con un´eccellente esecuzione hanno vinto la medaglia d´argento nel Kodokan Goshin Jutsu dietro ai plurimedagliati Marika Sato e Fabio Polo Judo: i Placidi protagonisti a Vittorio Veneto



ALGHERO – Domenica, al Palasport di Vittorio Veneto, si è svolto il Campionato italiano di kata, che ha chiuso il Grand prix di Kata 2019. I portacolori del Judo club Alghero Ilaria e Nicola Placidi, dopo aver ottenuto l'acceso alla finale grazie ai risultati delle precedenti tappe, con un'eccellente esecuzione hanno vinto la medaglia d'argento nel Kodokan Goshin Jutsu (il kata dell’autodifesa), dietro ai plurimedagliati Marika Sato e Fabio Polo.



Un grande risultato per gli atleti algheresi, che hanno iniziato il loro percorso nelle gare di kata solo nel 2018 e che domenica sono riusciti a conquistare un ambitissimo posto sul podio della gara più importante dell’anno. Oltre alla medaglia al Campionato Italiano, i Placidi, sommati i punti delle precedenti gare, hanno vinto anche l’argento al Grand prix di Kata 2019.



Meritata doppietta di medaglie per i due judoka, a coronamento dell’impegno e della determinazione dimostrati. Ed ennesimo riconoscimento di rilievo per il sodalizio algherese.



Nella foto: il podio del Campionato italiano di Kata 2019 Commenti ALGHERO – Domenica, al Palasport di Vittorio Veneto, si è svolto il Campionato italiano di kata, che ha chiuso il Grand prix di Kata 2019. I portacolori del Judo club Alghero Ilaria e Nicola Placidi, dopo aver ottenuto l'acceso alla finale grazie ai risultati delle precedenti tappe, con un'eccellente esecuzione hanno vinto la medaglia d'argento nel Kodokan Goshin Jutsu (il kata dell’autodifesa), dietro ai plurimedagliati Marika Sato e Fabio Polo.Un grande risultato per gli atleti algheresi, che hanno iniziato il loro percorso nelle gare di kata solo nel 2018 e che domenica sono riusciti a conquistare un ambitissimo posto sul podio della gara più importante dell’anno. Oltre alla medaglia al Campionato Italiano, i Placidi, sommati i punti delle precedenti gare, hanno vinto anche l’argento al Grand prix di Kata 2019.Meritata doppietta di medaglie per i due judoka, a coronamento dell’impegno e della determinazione dimostrati. Ed ennesimo riconoscimento di rilievo per il sodalizio algherese.Nella foto: il podio del Campionato italiano di Kata 2019