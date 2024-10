S.A. 16:08 Judo, via al 28° Trofeo Riviera del Corallo l Dojo di via Kennedy è tutto pronto per accogliere i campioni. Domenica mattina, dopo la sfilata inizierà la gara che terminerà con le premiazioni. Tra gli atleti anche Il judoka Denis Vieru, in gara nella categoria di peso fino a 66 chilogrammi, che ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi



ALGHERO - Le prime delegazioni sono arrivate ieri notte con l’ultimo volo, le altre arriveranno durante la giornata di oggi. L’appuntamento con il Judo internazionale ad Alghero si rinnova per la 28° edizione del Trofeo Riviera del Corallo, competizione maschile a squadre, organizzata dalla società sportiva Arti Marziali Sardegna, presieduta dal maestro Gavino Piredda che si terrà sabato 19 e domenica 20 ottobre. Il dojo guidato dal maestro Piredda è pronto per accogliere oltre 50 atleti da: Italia, Ungheria, Polonia, Spagna, Portogallo, Moldavia e Romania. Judoka esperti e proveniente dalle posizioni più alte del ranking internazionale. Tra loro anche Il judoka Denis Vieru, in gara nella categoria di peso fino a 66 chilogrammi, che ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi, sconfiggendo il francese Walide Khyar.



Domani mattina, sabato 19 ottobre, inizieranno le operazioni di peso degli atleti (per le categorie: 66, 73, 81, 90, +90 kg) e a seguire il sorteggio delle squadre. Alle 15 nel tatami di via Kennedy inizieranno le gare con eliminazione. Domenica 20 ottobre alle 9:45 inizierà la sfilata delle squadre: 5 atleti per ogni nazione porteranno la bandiera preceduti dai giovani agonisti del Judo Club Alghero. Un momento importante per la società sportiva algherese che dal 1978 forma bambini e bambine al rispetto, al controllo di sé, all’amicizia, al coraggio e all’educazione. Sono circa 200 gli atleti del Judo Club Alghero, impegnato per l’occasione nel supporto organizzativo della manifestazione. Domenica mattina, dopo la sfilata inizierà la gara che terminerà con le premiazioni intorno alle 13. Anche quest’anno il trofeo è realizzato dalla Bottega Orafa Agostino Marogna