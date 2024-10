Cor 7:51 Judo, alla Moldavia il Trofeo Riviera del Corallo Notevole la superiorità degli atleti in gara che hanno vinto nella maggior parte degli incontri in tutte le 5 categorie di peso totalizzando 231 punti con 5 incontri vinti nelle due giornate. Al terzo posto l’Italia



ALGHERO - La 28° edizione del Trofeo Riviera del Corallo, competizione maschile internazionale a squadre, è stata vinta per la quarta edizione consecutiva la Moldavia. Notevole la superiorità degli atleti in gara che hanno vinto nella maggior parte degli incontri in tutte le 5 categorie di peso totalizzando 231 punti con 5 incontri vinti nelle due giornate. Indiscussa la performance del campione olimpico Denis Vieru, judoka per la categoria di peso fino a 66 chilogrammi, che ha vinto tutti gli incontri disputati.



La classifica finale del 28° Trofeo Riviera del Corallo vede al primo posto la Moldavia, in seconda posizione il Portogallo, al terzo posto l’Italia, quarta l’Ungheria, in quinta posizione la Spagna, sesto posto per la Polonia e al settimo la Romania.



«Anche quest’anno il Trofeo Riviera del Corallo ha trasmesso il suo spettacolo eccezionale – racconta il Maestro Gavino Piredda, patron della manifestazione -Noi continuiamo il nostro lavoro seminando la passione per il Judo e l’importanza dello sport nelle nuove generazioni. Ringraziamo le istituzioni che hanno supportato la manifestazione e continuano ad investire nel futuro del judo e del territorio».