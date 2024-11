Cor 22 aprile 2023 Judo Club Alghero a Budapest Sabato 22 e domenica 23 aprile 2023 il Judo Club Alghero parteciperà alla competizione internazionale di Judo denominata “Coppa Internazionale di Budapest”



ALGHERO - Sabato 22 e domenica 23 aprile 2023 il Judo Club Alghero parteciperà alla competizione internazionale di Judo denominata “Coppa Internazionale di Budapest” (organizzato dalla Budapesti Regionalis Szovetseg) in programma a Budapest (Ungheria). Dopo 3 anni di stop a causa della pandemia, la società di Judo algherese riprende la partecipazione alle grandi manifestazioni internazionali con le classi giovanili; partecipa infatti con 6 atleti di età dagli 11 ai 15 anni: Enrico Bardino, Pablo Baldinu, Riccardo Manconi, Andrea Monaco e Matteo Tanda, accompagnati dal Direttore Tecnico del Judo Club Alghero il Maestro Gavino Piredda. Alla competizione parteciperanno squadre da tutta Europa per un totale di circa 1900 atleti: Per i judoka algheresi si preannuncia un’esperienza straordinaria dal punto di vista sportivo, culturale e sociale.

Dopo la competizione parteciperanno inoltre al Training Camp che si svolgerà dopo la gara.