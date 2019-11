Condividi | Cor 11:00 Polemiche per la gestione ritenuta a dir poco approssimativa della viabilità di collegamento tra la città di Alghero e Fertilia. Si lamentano un po tutti. «Tale trascuratezza nella pianificazione e organizzazione dei cantieri mette a rischio anche l´efficienza e la rapidità dei servizi di assistenza e soccorso di 118, vigili del fuoco, polizia e carabinieri» «Intrappolati a Fertilia, basta un semaforo»



ALGHERO - Tempi cupi per chi è costretto ad utilizzare l'auto ad Alghero.: interruzioni, divieti, voragini e pericoli si celano, infatti, ormai ovunque. Anche la recente chiusura della strada di collegamento tra la città di Alghero e Fertilia accende le polemiche. A ben vedere, infatti, essendo percorribile su un'unica carreggiata, anziché vietare la circolazione in entrata, sarebbe stato sufficiente un semplice semaforo così da garantire la percorribilità alternata. Ma tant'è: da diversi giorni i residenti e commercianti di Fertilia si sentono intrappolati.



A causa di lavori stradali condotti da Abbanoa, il tratto di strada compreso tra la rotatoria del Calich e Fertilia risulta percorribile esclusivamente in direzione Alghero. Questa limitazione sta penalizzando, oltre i commercianti, tutti i residenti di Fertilia, di Maristella e dell'agro. Diverse segnalazioni, e lamentele sono state indirizzate all'attenzione del Comitato di Quartiere, soprattutto alla luce del fatto che, contemporaneamente ai lavori di Abbanoa, sulla strada dei due mari, la CPL Concordia sta eseguendo altri lavori, garantendo però l'apertura della strada, nei due sensi di marcia (avendo posizionato un semaforo per il senso unico alternato).



«Ci si chiede con quale e quanta attenzione, in Comune, seguano le autorizzazioni ai lavori su sedi stradali e perché, in tutti i casi, nessuno si sia preoccupato delle ripercussioni derivanti dalla chiusura di un tratto di strada così importante. Ribadisco che l'interesse non è esclusivo per Fertilia e che tale trascuratezza nella pianificazione e organizzazione dei cantieri mette a rischio anche l'efficienza e la rapidità dei servizi di assistenza e soccorso di 118, vigili del fuoco, polizia e carabinieri» sottolinea Luca Rondoni del comitato di quartiere di Fertilia.