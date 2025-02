S.A. 14:00 Fertilia, Comune acquisisce il Cineteatro per un euro Progetto pilota per Fertilia, il Comune acquisisce il Cineteatro per un euro dalla Regione e riprende il finanziamento di 1,9 milioni. Al via un primo passo verso il recupero del patrimonio storico e culturale della borgata. Oggi l´approvazione della Commissione, domani in Consiglio comunale



ALGHERO - Più che mai attuale Fertilia, con il suo carico di storia che nei giorni sorsi è stata rievocato con il Treno del Ricordo, oggi continua a tenere alta l’attenzione anche nelle azioni dell’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto. Un lungo percorso giunge oggi ad un primo traguardo con il via libera alla acquisizione da parte del Comune dell’ex Cinema Teatro e cortile pertinenziale, al prezzo simbolico di un euro. La Regione trasferisce il prezioso bene alla città, nell’ambito di un percorso iniziato nel 2008 con la legge n. 8/3 e con il Protocollo di intesa stipulato con il Comune di Alghero, e con diverse tappe intermedie, nel 2014, quando la Regione autorizza di procedere al trasferimento dei beni. Gli obbiettivi stabiliti dall’Amministrazione sono quelli del recupero dell’immobile a funzioni adeguate al suo prestigio storico-culturale, reinserendolo attivamente nel contesto socio-economico della città. E inoltre, aumentarne il valore socio-economico, garantirne un’efficiente gestione.



Un progetto strategico, che da Porta Terra si intende perseguire con la realizzazione del progetto pilota finalizzato al riuso turistico e del marketing territoriale di Fertilia. Recuperata anche la disponibilità finanziaria per la realizzazione di interventi prevista in origine dalla legge regionale, pari a 1,9 milioni di euro. «Fertilia ha uno straordinario patrimonio dal valore storico e culturale che intendiamo recuperare e valorizzare al meglio – spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto – e questo è un passo che ci consente di ripartire con impegno per innescare processi di riqualificazione della borgata con progetti mirati al riuso turistico e alla qualità urbana».



Oggi in VI° Commissione consiliare presieduta da Pietro Sartore per la discussione e il via libera che porterà l’argomento in integrazione all’ordine del Giorno del Consiglio comunale previsto per domani, 27 febbraio. «L’intervento è ritenuto indilazionabile in considerazione dello stato in cui si trovano gli immobili e la disponibilità finanziaria dovrà soddisfare questa esigenza trasformando la riqualificazione in una opportunità di carattere strategico per il futuro di Fertilia. “Dal primo giorno del nostro insediamento, insieme agli Assessori alle Opere Pubbliche e all’Urbanistica Francesco Marinaro e Roberto Corbia, in un lavoro congiunto con la struttura del Comune abbiamo sostenuto una interlocuzione serrata con gli uffici regionali, che ringraziamo, per arrivare alla definitone di questo primo passo che dovrà aprire la strada ad una linea di interventi capaci di completare il nostro progetto ci recupero e valorizzazione di Fertilia», spiega l'assessore al Demanio Enrico Daga. Con la delibera della Giunta comunale del febbraio 2023, il progetto originario di recupero è stato rimodulato con la definizione della parte riguardante il solo Cineteatro con pertinenza per il cui recupero si sta lavorando celermente alle fasi della progettazione propedeutiche all’affidamento delle opere.