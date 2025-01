S.A. 15:00 Proposta di legge: 10 mln per Fertilia, Arborea, Carbonia Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia firma una proposta di legge finalizzata al recupero e alla valorizzazione delle Città di Fondazione e dei nuclei urbani sorti nell’Isola tra le due guerre mondiali. Dieci milioni per Arborea, Carbonia e Fertilia. Il plauso del circolo algherese, Cardi e Cocco: restituiamo nuova vita ad un pezzo di storia della città



ALGHERO - «Le Città di Fondazione rappresentano un’opportunità strategica per il futuro dell’intera Sardegna, perciò bisogna promuovere e sostenere il restauro, la tutela e il rilancio dei centri urbani nati da un progetto urbanistico unitario tra gli anni Venti e Quaranta del Novecento, riconoscendoli come un patrimonio di straordinario valore storico, culturale e architettonico». Lo ha detto Emanuele Cera, primo firmatario, insieme a tutto il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, di una proposta di legge finalizzata al recupero e alla valorizzazione delle Città di Fondazione e dei nuclei urbani sorti nell’Isola tra le due guerre mondiali. «La nostra proposta vuole restituire centralità al patrimonio storico e urbanistico rappresentato dalle Città di Fondazione – ha aggiunto Cera – Un’eredità identitaria meritevole di essere preservata e promossa, non solo per il valore architettonico, ma anche come volano per il rilancio economico e culturale delle comunità che vi risiedono. Tra gli elementi chiave dell’iniziativa, la creazione del Museo delle Città di Fondazione ad Arborea, che avrà il compito di conservare e valorizzare documenti, testimonianze e materiali sulla storia e sull’architettura di questi insediamenti, rafforzando il legame con il territorio e stimolando un rinnovato interesse per il loro patrimonio».



«In Sardegna ci sono diverse Città di Fondazione (Arborea, Carbonia e Fertilia), esempi di una delle stagioni più significative dell’architettura e dell’urbanistica italiana. Centri che non solo rappresentano modelli di pianificazione razionale, ma sono anche diventati punti di riferimento identitari e culturali per i territori in cui sorgono», ha concluso il Consigliere regionale di FdI.

La proposta di legge di Fratelli d’Italia prevede un finanziamento di 10 milioni di euro per: il recupero e il restauro dei beni architettonici e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; gli incentivi per progetti di sviluppo locale, con l’obiettivo di rilanciare il turismo, le attività produttive e l’economia delle aree interessate; la creazione di spazi e servizi culturali e ricreativi, nonché l’organizzazione di eventi per diffondere la conoscenza della storia e dell’identità di questi centri urbani.



Fratelli d'Italia Alghero esprime pieno sostegno alla proposta di legge presentata dai rappresentanti regionali del partito di Giorgia Meloni per il recupero e la valorizzazione delle Città di Fondazione. Un’iniziativa che riconosce il valore storico, architettonico e identitario di questi centri urbani, tra cui Fertilia. Fertilia, per i valori che ha rappresentato e rappresenta, è da sempre una realtà importante del territorio, e in questi anni ha acquisito grande attenzione a livello nazionale. «La nostra comunità conosce ormai bene il valore storico e culturale di Fertilia – dichiara il neo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Pino Cardi – un luogo che racchiude pagine fondamentali della storia nazionale. Il riconoscimento della sua unicità e la volontà di investire nel suo recupero sono segnali importanti, perché valorizzare Fertilia significa restituire alla città e ai suoi abitanti il posto che meritano».



Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Alessandro Cocco, ribadisce l’importanza della proposta: «Abbiamo sempre creduto nella necessità di rilanciare Fertilia sia sotto il profilo storico che economico. In passato abbiamo sostenuto progetti per la sua riqualificazione e continueremo a lavorare affinché le istituzioni investano concretamente nel suo sviluppo. Questa proposta di legge regionale va nella giusta direzione: tutelare un patrimonio architettonico e culturale prezioso investendo risorse e creando nuove opportunità per il territorio». «Con un finanziamento di 10 milioni di euro è un’occasione da cogliere per riportare Fertilia al centro delle politiche di sviluppo locale – concludono Cardi e Cocco – e per restituire nuova vita a un pezzo di storia della nostra città».