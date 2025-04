S.A. 8:29 Oggianu presidente Comitato Fertilia Arenosu È la prima volta che a presiedere l’organo di rappresentanza della comunità è un rappresentante dell’Arenosu. Mauro Manca, il più votato nella consultazione elettorale, è stato eletto Vice Presidente, mentre Alessandro Sorbara sarà il Tesoriere



ALGHERO - Il Consiglio del Comitato di Quartiere, nella sua prima riunione di insediamento all’indomani delle votazioni che si sono tenute il 9 marzo scorso, ha eletto Mario Luigi Oggianu alla carica di Presidente. È la prima volta che a presiedere l’organo di rappresentanza della comunità è un rappresentante dell’Arenosu: «una novità importante che porterà certamente ad una maggiore attenzione per tutto l’agro di Alghero, che rappresenta un vero e proprio tesoro nascosto che necessita di una valorizzazione e soprattutto di una riqualificazione» Mauro Manca, il più votato nella consultazione elettorale, è stato eletto Vice Presidente, mentre Alessandro Sorbara sarà il Tesoriere del CdQ. Il Presidente Oggianu ha quindi proceduto alla nomina del segretario nella persona di Federica Ballerini. «La riunione si è svolta in un clima di collaborazione che fa ben sperare in un mandato proficuo che sarà improntato alla massima collaborazione con le Amministrazioni Comunale e Regionale e con le altre Associazioni che operano nel territorio» si legge nella nota.



Nella foto: Mario Luigi Oggianu