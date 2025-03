S.A. 17:00 Crollo Fertilia: Regione scarica sul condominio La Regione conferma di avere espresso voto favorevole alle proposte di manutenzione straordinaria della copertura, garantendo la copertura dei costi per la propria parte. Queste azioni, tuttavia, non sono state sufficienti perché l’assemblea condominiale, unica giuridicamente competente a decidere e a provvedere in merito, approvasse i lavori



CAGLIARI - «La Regione Sardegna è proprietaria di un vasto patrimonio immobiliare trasmesso nel tempo da Enti operanti sul territorio. Questo patrimonio è stato in parte ceduto agli occupanti che ne hanno fatto richiesta, venendo incontro alle loro esigenze ripetutamente manifestate. Queste cessioni parziali hanno fatto sì che alcuni immobili un tempo completamente di proprietà regionale siano diventati condomini, nei quali le decisioni vengono prese da tutti i proprietari, e la Regione è uno di essi» In questo quadro si inserisce la vicenda del crollo del tetto del condominio di Via Cherso a Fertilia dalle aprile dell'assessore regionale Spanedda.



E ancora: «La Regione, attraverso il Servizio Demanio e Patrimonio di Sassari e Olbia Tempio, dopo averne sollecitato la costituzione formale, ha sempre preso parte alle riunioni di condominio di questo stabile in parte di proprietà di privati cittadini. Durante le assemblee ha espresso voto favorevole alle proposte di manutenzione straordinaria della copertura, garantendo la copertura dei costi per la propria parte. Queste azioni, tuttavia, non sono state sufficienti perché l’assemblea condominiale, unica giuridicamente competente a decidere e a provvedere in merito, approvasse i lavori. Al crollo è seguito un sopralluogo puntuale da parte dei tecnici dell’Ente e oggi si è tenuta una nuova assemblea per assumere una decisione definitiva sui lavori, anche per permettere a chi ha dovuto abbandonare precauzionalmente l’edificio di ritornare in possesso dei locali».



«L’attenzione della Regione e dei suoi tecnici per il patrimonio non è venuta meno, nonostante le difficoltà dovute alla quantità, alla varietà e alla dispersione degli immobili. Tra gli obiettivi dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica contenuti nel Piano Regionale di Sviluppo approvato a gennaio di quest’anno abbiamo previsto oltre 8 milioni di euro per gli accordi quadro per gli interventi mirati alla manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare regionale - dichiara l’assessore Spanedda - a chiarire l’intento di questa amministrazione per gestire situazioni pregresse dovute alla vetustà degli immobili».



Nella foto: l'assessore regionale all'Urbanistica Spanedda