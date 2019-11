Condividi | Red 21:16 La Conservatoria delle coste della Sardegna ha ottenuto un importante riconoscimento nel corso del convegno nazionale della Federazione delle associazioni scientifiche per le informazioni territoriali e ambientali svoltosi a Trieste Promozione e diffusione: l´Isola vince



CAGLIARI - La Conservatoria delle coste della Sardegna ha ottenuto un importante riconoscimento nel corso del convegno nazionale della Federazione delle associazioni scientifiche per le informazioni territoriali e ambientali svoltosi a Trieste. Durante l'Asita 2019, l'Agenzia regionale ha ricevuto la menzione nella sessione "poster", in collaborazione con l'Università degli studi di Cagliari, per quanto concerne la promozione e diffusione delle tematiche relative alla tutela ambientale e paesaggistica ed allo sviluppo sostenibile delle aree costiere. La manifestazione, annuale ed itinerante, ha lo scopo di diffondere tutte le discipline relative all'analisi ed alla gestione delle informazioni geografiche, territoriali ed ambientali.