San Giuseppe: lavori a Sassari

SASSARI - Oltre 30mila euro sono stati stanziati questa mattina (martedì) dalla Giunta comunale per i lavori di manutenzione straordinaria nella scuola per l’infanzia San Giuseppe di Via Enrico Costa, a Sassari. Gli interventi, che partiranno nelle prossime settimane, interesseranno il controsoffitto della palestra, rovinato dalle ripetute infiltrazioni.



Saranno rimossi i pannelli di legno e sarà sostituita la sottostruttura, dove necessario e tutti gli ancoraggi saranno cambiati. Sarà realizzato anche un nuovo impianto elettrico, per alimentare proiettori led e l’impianto di riscaldamento, con sostituzione del quadro generale per renderlo adeguato e conforme alla normativa, con ripristino degli intonaci e tinteggiatura delle pareti.



Il vecchio controsoffitto dei bagni e degli spogliatoi sarà completamente sostituito. I lavori riguarderanno anche il ripristino dei servizi igienici, che in alcuni casi hanno scarichi ostruiti, pezzi sanitari inadeguati, pavimentazione sconnessa e si realizzerà un bagno per persone con disabilità, per consentire l'adeguata accessibilità. Infine saranno tinteggiati gli intonaci e sostituite le porte.