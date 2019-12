video Condividi | Cor 19:02 «Step, traditi gli elettori algheresi»



Il Consigliere comunale algherese del Movimento 5 Stelle, Roberto Ferrara, già candidato alla carica di sindaco ad Alghero e da sempre contrario all'esternalizzazione del servizio riscossione, non ha dubbi. Nonostante le tante parole dette dai banchi dell´allora Opposizione e perfino in campagna elettorale, l´attuale Maggioranza a governo della città di Alghero fa tutto l´opposto. «Traditi gli elettori algheresi». Le sue parole sono macigni sull´Amministrazione comunale. Commenti Il Consigliere comunale algherese del Movimento 5 Stelle, Roberto Ferrara, già candidato alla carica di sindaco ad Alghero e da sempre contrario all'esternalizzazione del servizio riscossione, non ha dubbi. Nonostante le tante parole dette dai banchi dell´allora Opposizione e perfino in campagna elettorale, l´attuale Maggioranza a governo della città di Alghero fa tutto l´opposto. «Traditi gli elettori algheresi». Le sue parole sono macigni sull´Amministrazione comunale. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv