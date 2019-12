Condividi | Red 22:28 Perfezionato l’iter amministrativo da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, che conferma la Regione autonoma della Sardegna nel ruolo di soggetto attuatore delle opere, ora diventa pienamente operativa anche la nomina del presidente Christian Solinas come commissario straordinario Bonifiche La Maddalena: Solinas commissario



LA MADDALENA - Perfezionato l’iter amministrativo da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, che conferma la Regione autonoma della Sardegna nel ruolo di soggetto attuatore delle opere di bonifica a La Maddalena, ora diventa pienamente operativa anche la nomina del presidente Christian Solinas come commissario straordinario. Solinas ha annunciato che presto sarà istituita un'unità di progetto, composta da esperti del settore, che dovrà affiancarlo nella pianificazione e nell’immediata realizzazione delle azioni di bonifica ambientale e ripristino nell'area dell'ex Arsenale militare.



