Solinas punta su Cassa depositi e prestiti

CAGLIARI - «Lo sviluppo della nostra Isola non può prescindere dalla creazione di grandi infrastrutture che possano interpretare concretamente le necessità del territorio, e poter avviare un percorso di collaborazione con un partner solido e affidabile significa dare concretezza ai nostri progetti». Lo ha affermato il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, intervenendo all’inaugurazione dello Spazio Cdp, il corner di Cassa depositi e prestiti a Cagliari (che sarà aperto anche a Sassari), nelle sedi della Fondazione di Sardegna.



«Per realizzare un modello di sviluppo coerente bisogna, tuttavia, partire dall’ascolto del territorio e delle comunità - ha sottolineato Solinas, che ha ricordato - la necessità di individuare con certezza delle efficaci linee di intervento che assicurino una prospettiva di crescita alla Sardegna», anche nell’imminenza «di una nuova stagione di programmazione delle risorse comunitarie». «Investire su ricerca e innovazione può rappresentare la sfida per proiettare con successo l’Isola in una dimensione internazionale», ha spiegato il presidente, che ha tracciato all’amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo i settori strategici nei quali la collaborazione si potrà concretizzare, ovvero «sanità, sistema viario e dei trasporti, alta velocità, grandi infrastrutture ed energia».



