Condividi | A.B. 17:13 Dopo il 3-0 rifilato in trasferta alla Idili frutta Smeralda Ossi, la compagine algherese vola solitaria in vetta alla classifica del campionato di serie D di pallavolo maschile WebProject Sottorete sola al comando



ALGHERO - Nell'attesissimo scontro diretto di sabato, la WebProject Sottorete vince 3-0 e si aggiudica 3punti pieni staccando così la Idili frutta Smeralda Ossi, i rivali/amici fino a quel momento a pari punti. Il primo set è caratterizzato fin dall'inizio da una serie di errori da entrambe le parti; solo un po’ più di determinazione e convinzione facilita la vittoria dei ragazzi della WebProject, che riescono ad imporsi 22-25.



Uno straordinario gioco di squadra contraddistinto da battute aggressive e ricostruzioni importanti, dirette dal regista Enrico Granese, permette di chiudere il secondo set con più distacco (16-25). Nel terzo set, gli algheresi hanno un calo ma, grazie ai consigli di coach Fabio Guido mister ed all'efficacia a muro ed in attacco di Pierluca Tanda e compagni, c'è una pronta ripresa, che consente di recuperare un importante svantaggio iniziale e concludere così il parziale (23-25) e la partita.



Guido, parla «di una vittoria tanto attesa, una vittoria abbastanza netta, nonostante l’Ossi abbia fatto una buona gara». Il tecnico algherese ontinua affermando che «il nervosismo ha contraddistinto la prima fase della partita, ma poi i ragazzi hanno preso confidenza con quelle che sono le loro capacità di squadra e, nonostante il calo fisiologico del terzo set dopo due vinti, sono riusciti a chiudere in modo positivo lo scontro al vertice della classifica». Alla domanda su chi sia stato il miglior giocatore del match, il mister non indugia nell'affermare che sicuramente è stato il gruppo a permettere questa vittoria.



Di questa opinione anche l’alzatore Mario Pitzolu, convinto di avere dato prova insieme ai suoi compagni di essere una squadra compatta, che ha saputo affrontare una partita non facile in trasferta e nonostante aver dovuto rinunciare ad uno dei giocatori titolari, infortunatosi durante il riscaldamento. Al termine della quinta giornata, i “sottoretini”, supportati dal pubblico, si meritano da soli l’apice della classifica, con cinque partite vinte a punteggio pieno su altrettante disputate. L’obiettivo è ora mantenere la posizione. E si cercherà di farlo già da sabato 14 dicembre, alle 20, nella palestra in Via Diez, ad Alghero, nella gara contro il Mac Donald’s Gym Oristano.



Nella foto: l'alzatore della Sottorete Mario Pitzolu Commenti ALGHERO - Nell'attesissimo scontro diretto di sabato, la WebProject Sottorete vince 3-0 e si aggiudica 3punti pieni staccando così la Idili frutta Smeralda Ossi, i rivali/amici fino a quel momento a pari punti. Il primo set è caratterizzato fin dall'inizio da una serie di errori da entrambe le parti; solo un po’ più di determinazione e convinzione facilita la vittoria dei ragazzi della WebProject, che riescono ad imporsi 22-25.Uno straordinario gioco di squadra contraddistinto da battute aggressive e ricostruzioni importanti, dirette dal regista Enrico Granese, permette di chiudere il secondo set con più distacco (16-25). Nel terzo set, gli algheresi hanno un calo ma, grazie ai consigli di coach Fabio Guido mister ed all'efficacia a muro ed in attacco di Pierluca Tanda e compagni, c'è una pronta ripresa, che consente di recuperare un importante svantaggio iniziale e concludere così il parziale (23-25) e la partita.Guido, parla «di una vittoria tanto attesa, una vittoria abbastanza netta, nonostante l’Ossi abbia fatto una buona gara». Il tecnico algherese ontinua affermando che «il nervosismo ha contraddistinto la prima fase della partita, ma poi i ragazzi hanno preso confidenza con quelle che sono le loro capacità di squadra e, nonostante il calo fisiologico del terzo set dopo due vinti, sono riusciti a chiudere in modo positivo lo scontro al vertice della classifica». Alla domanda su chi sia stato il miglior giocatore del match, il mister non indugia nell'affermare che sicuramente è stato il gruppo a permettere questa vittoria.Di questa opinione anche l’alzatore Mario Pitzolu, convinto di avere dato prova insieme ai suoi compagni di essere una squadra compatta, che ha saputo affrontare una partita non facile in trasferta e nonostante aver dovuto rinunciare ad uno dei giocatori titolari, infortunatosi durante il riscaldamento. Al termine della quinta giornata, i “sottoretini”, supportati dal pubblico, si meritano da soli l’apice della classifica, con cinque partite vinte a punteggio pieno su altrettante disputate. L’obiettivo è ora mantenere la posizione. E si cercherà di farlo già da sabato 14 dicembre, alle 20, nella palestra in Via Diez, ad Alghero, nella gara contro il Mac Donald’s Gym Oristano.Nella foto: l'alzatore della Sottorete Mario Pitzolu