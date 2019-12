Condividi | Red 7:06 Anche quest’anno, la Prometeo Aitf Odv festeggerà il Natale con operatori sanitari dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, trapiantati, donatori e familiari di donatori e trapiantati A Sassari si festeggia il Natale in corsia



SASSARI – Domani, venerdì 20 dicembre, a partire dalle 11, nella sala conferenze del settimo piano dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari si svolgerà una piccola festa voluta dal Coordinamento provinciale della Prometeo Aitf Odv per celebrare il Natale. Anche quest’anno, i trapiantati dell’associazione desiderano ricordare insieme alla nascita di Cristo la loro rinascita, resa possibile dalla donazione e dal trapianto, con un pensiero particolare ai donatori di organi che hanno fatto ad altri il dono più prezioso di tutti: la vita.



Oltre agli operatori sanitari dell'Aou di Sassari, sono invitati alla manifestazione trapiantati e loro famiglie, donatori viventi, familiari di donatori ed autorità locali. Don Luigi Usai, cappellano dell'ospedale, farà una piccola riflessione su questa ricorrenza e, oltre a lui, potrà prendere la parola chiunque voglia esprimere un pensiero o raccontare la sua esperienza legata al trapianto o alla donazione. Anche l'evento "Natale in corsia" è incluso nel progetto dell'associazione "Sardegna–Un dono per la vita 2019", cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna e dall'Assessorato regionale del Lavoro.