Cor 11:30 Tutti in fila dall´alba per il numeretto Bamonti: sistema-sanità al collasso ad Alghero Succede questo in Via degli Orti ad Alghero, anche nelle giornate di calura infernale come quella odierna. Decine e decine di utenti ammassati all´ingresso per accaparrarsi i primi numeri e poter scegliere il medico di base. Malumori



ALGHERO - C'è addirittura chi ha deciso di mettersi in fila alle 5 di mattina. Chi invece è arrivato soltanto alle 7 e dovrà spingere e pregare di rientrare tra i quindici fortunati che giornalmente riescono ad aggiudicarsi i numeri disponibili per la riconferma del medico di base: tutti in fila dall'alba all'ingresso del Poliambulatorio Asl di Via Degli Orti ad Alghero, sede del distretto socio-sanitario. E' uno dei numerosi segnali delle enormi difficoltà che attraversano attualmente i servizi di sanità pubblica nel territorio di Alghero. Quando gli utenti, molti dei quali anziani, sono costretti a tanti sacrifici per dei servizi di base come il diritto alle cure, diventa inutile dilungarsi in altre parole o trovare giustificazioni di fortuna.



Nella foto: la fila delle 7 di mattina in via Degli Orti ad Alghero davanti all'edificio dell'Azienda Sanitaria Locale