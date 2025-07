S.A. 9:39 Sabato doppio screening gratuito per i donatori Avis Il prossimo appuntamento è in programma sabato prossimo, 5 luglio, presso la sede dell’Avis Provinciale di Sassari, Strada Vicinale Traversa San Camillo, con due importanti screening: pneumologico, comprensivo di visita specialistica e spirometria; tiroideo, con esame ecografico della tiroide



SASSARI - Prosegue il progetto “Un Dono a chi Dona”, promosso da Avis Provinciale Sassari in collaborazione con Sardegna for You e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. L’iniziativa, attiva da giugno 2025 a febbraio 2026, coinvolge i territori delle 36 comunali Avis della provincia e prevede 2.500 screening sanitari gratuiti per i donatori di sangue, oltre a numerose attività di informazione e prevenzione. Il prossimo appuntamento è in programma sabato prossimo, 5 luglio, presso la sede dell’Avis Provinciale di Sassari, Strada Vicinale Traversa San Camillo, con due importanti screening: pneumologico, comprensivo di visita specialistica e spirometria; tiroideo, con esame ecografico della tiroide.



Entrambe le prestazioni sono gratuite per i donatori iscritti all’Avis Provinciale Sassari. Per tutti gli altri sarà possibile accedervi con un piccolo contributo: 38 euro per lo screening pneumologico e 20 euro per quello tiroideo, tariffe comprensive del tesseramento annuale a “Sardegna for You”. Il progetto è, dunque, aperto anche a chi non è ancora donatore ma desidera diventarlo, e a chi, pur non potendo donare, vuole comunque prendersi cura della propria salute. L’edizione 2025-2026 propone un ricco programma di prestazioni mediche, che spaziano dai controlli della pelle e dell’apparato urologico, fino ai test per la celiachia, l’endometriosi, le allergie e l’insufficienza arteriosa, alcuni dei quali erogati previa compilazione di un questionario di valutazione del rischio.



“Un Dono a chi Dona” conferma così la volontà dell’Avis Provinciale di Sassari di essere un punto di riferimento non solo nella promozione del dono del sangue, ma anche nella tutela della salute pubblica e nella diffusione della cultura della prevenzione. A fianco degli screening, il progetto prevede momenti informativi online e in presenza, per approfondire temi rilevanti e coinvolgere tutte le fasce d’età. Per i donatori è possibile prenotarsi contattando direttamente la propria sede comunale dell’Avis, mentre per tutti gli altri è possibile farlo al numero 3517702262 da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18.00, oppure sul sito.