Judo: tutto pronto per il Riviera del corallo

ALGHERO - Domenica 29 dicembre, a partire dalle 10, si svolgerà ad Alghero il “Trofeo Riviera del corallo”, competizione internazionale maschile a squadre di judo, organizzato dalla società sportiva Arti marziali Sardegna, presieduta dal maestro Gavino Piredda. E' l'evento di spicco internazionale che conclude un anno sportivo ricco per il judo isolano.



