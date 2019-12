Condividi | A.B. 10:14 La Nazionale italiana Fijlkam Juniores si è aggiudicata il Trofeo internazionale “Riviera del corallo”. Sul podio algherese anche Russia e Romania. Quarto posto per la Moldavia, quinta l´Ungheria e sesta piazza per la rappresentativa della Sardegna Judo: l´Italia trionfa ad Alghero



ALGHERO - Ultima gara dell'anno per il settore Judo in Sardegna, ma anche per la Nazionale Fijlkam Juniores capitanata dal tecnico federale Paolo Natale, che oggi (lunedì) ha brillato nel Trofeo internazionale “Riviera del corallo”, competizione internazionale per Nazioni. Gli atleti italiani sono stati dei veri e propri protagonisti fin dai primi incontri, tenendo alto il livello di attenzione ed imponendosi con il loro stile. Ma il livello era alto e non sono mancati i momenti da cardiopalmo, come la finale tra italiani e russi, che hanno combattuto fino all'ultimo rintocco in una finale che, dopo un 2-2 tiratissimo, ha visto gli atleti dei +90 Grasso e Nikuchadze concludere la serie dei quindici incontri con un meritatissimo 3-2 per la Russia. Quest'ultima, infatti, si è classificata seconda a dieci punti dall'Italia. La terza classificata è stata la Romania, con un distacco di venti punti dalla terza.



Grande la soddisfazione di Natale, che tira così le somme di questa strepitosa giornata di judo ad Alghero: «Fine anno impegnativo, ma estremamente positivo per la Nazionale italiana Junior. In un clima di vera amicizia e sportività il Trofeo internazionale a squadre Riviera del corallo ci ha offerto uno spettacolo di altissimo livello ed una grande occasione di scambio tecnico oltre che umano. Cinque Nazionali tutte competitive ed una rappresentativa sarda che ha combattuto ben quindici scontri diretti, in una gara intensa, ma correttissima nel tifo e nella partecipazione. La classifica ha visto prevalere la Nazionale italiana Juniores davanti a Russia e alla Romania terza classificata, ma tutte le compagini hanno onorato l'impegno che ha chiuso un'annata impegnativa per tutti questi judoka di livello nazionale ed internazionale. Organizzazione del Comitato regionale e del Judo club Alghero del maestro Piredda semplicemente impeccabile - esprime un pensiero collettivo che in molti hanno manifestato in questi giorni, e prosegue - La tradizione del judo sardo ed algherese nella gestione delle manifestazioni di alto livello non può che confermare il lavoro che il territorio produce da decenni per il Judo in tutte le sue declinazioni. Tutti si sono battuti senza risparmio, ma oggi i ragazzi italiani hanno dimostrato sul campo quel quid che ha fatto la differenza. Un ringraziamento personale e a nome della Federazione per l'ospitalità, la professionalità di tutte le componenti e sopratutto la voglia di mettersi in gioco e di offrire agli atleti delle occasioni sostanziali per fare esperienza al massimo livello internazionale».



È stata infatti una grande occasione per assistere e per vivere un judo di alto livello per tutti gli spettatori isolani e sportivi, che ha visto anche la partecipazione della rappresentativa regionale capitanata dal tecnico Paolo Scanu. Il pensiero per questa giornata, che si è conclusa con quindici incontri a squadre per un totale di settantacinque combattimenti, è stato espresso dal presidente del Comitato regionale Fijlkam Sardegna, il maestro Gavino PIredda, che si è ritenuto molto soddisfatto per l'organizzazzione e l'alto livello a cui si è assistito: «Si lavora e si progredisce per il bene del Judo isolano, e auspico ad un 2020 pieno di sport per il tutto il movimento sportivo Fijlkam in Sardegna».



