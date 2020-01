Condividi | Red 8:05 Il Ministero per i Beni le attività culturali e il turismo ha stabilito che il 2020 sarà l´Anno del Treno turistico e, per ribadire l´importanza delle ferrovie turistiche in Sardegna, la Regione autonoma della Sardegna ha organizzato per oggi un viaggio con il Trenino verde da Monserrato a Mandas Trenino verde: anniversario del viaggio di Lawrence



MONSERRATO - Il Ministero per i Beni le attività culturali e il turismo ha stabilito che il 2020 sarà l'Anno del Treno turistico e, per ribadire l'importanza delle ferrovie turistiche in Sardegna, la Regione autonoma della Sardegna ha organizzato per oggi (sabato) un viaggio con il Trenino verde da Monserrato a Mandas. A bordo della storica carrozza "Baucchiero" del 1913, per ricordare il 99esimo anniversario del viaggio di David Herbert Lawrence in Sardegna, saranno presenti anche gli assessori regionali del Turismo Gianni Chessa, dei Trasporti Giorgio Todde, e degli Enti locali Quirico Sanna. Si partirà dalla stazione "San Gottardo" a Monserrato; l'arrivo a Mandas è previsto per le 12. Per il ritorno alla stazione di Monserrato-San Gottardo, il Trenino verde ripartirà alle 13.45 ed alle 15.45.