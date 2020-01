Condividi | Cor 12:12 Dieci posti a tempo indeterminato in Sardegna. La qualifica sarà quella di operatore, del ruolo degli operatori e degli assistenti. La presentazione delle domane di partecipazione sarà possibile dal 3 al 14 febbraio 2020 VdF: selezioni a Cagliari, Sassari e Nuoro



SASSARI - Avviso pubblico di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato (36 ore settimanali) per 10 unità ripartite nelle sedi di Cagliari direzione regionale (n. 3 posti), sede di Cagliari comando provinciale (n. 2 posti), sede di Sassari comando provinciale (n. 4 posti) , e per la sede di Nuoro comando provinciale (n.1 posto).



La qualifica sarà quella di operatore, del ruolo degli operatori e degli assistenti. La presentazione delle domane di partecipazione sarà possibile dal 3 al 14 febbraio 2020.



Tuitte le informazioni possono essere reperite presso il Centro per l’impiego di Cagliari Viale Borgo Sant’Elia, snc – 09126 Cagliari tel. 070.7790700 – email: aspal.cpicagliari@regione.sardegna.it; Centro per l’impiego di Sassari Via Bottego, 1 – 07100 Sassari tel. 070.7790000 – email: aspal.cpisassari@regione.sardegna.it; Centro per l’impiego di Nuoro

