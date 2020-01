Condividi | Red 14:24 Nei giorni scorsi, l’Ufficio Lavori pubblici e appalti ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per la progettazione definitiva esecutiva dei lavori di “Ristrutturazione Mercato civico (Residenza artistica–Sala convegni-Auditorium)” Sant´Antioco: riqualificazione dell´ex Mercato civico



SANT'ANTIOCO - Procede l’iter per la riqualificazione dell’ex Mercato civico di Sant’Antioco, che può contare su uno stanziamento di circa 2milioni di euro derivante in gran parte dal Fondo per lo sviluppo delle isole minori. Nei giorni scorsi, infatti, l’Ufficio Lavori pubblici e appalti ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per la progettazione definitiva esecutiva dei lavori di “Ristrutturazione Mercato civico (Residenza artistica–Sala convegni-Auditorium)”.



La volontà dell'Amministrazione comunale è restituire alla collettività uno spazio dedicato alla cultura ed al teatro, riqualificando un edificio, che in passato ha rappresentato un punto di riferimento per l’intera comunità. Il programma, dunque, prevede la realizzazione di una nuova sala cinematografica-auditorium e di una residenza artistica: una struttura polivalente ed attrattiva nel cuore del paese.



«Il nostro obiettivo – commenta il sindaco Ignazio Locci – è recuperare un bene che in passato è stato il cuore pulsante del piccolo commercio, puntando sulla creazione di uno spazio condiviso, in cui cultura e arte possano sentirsi a casa. Lo studio di fattibilità progettuale approvato dalla Giunta nel luglio scorso, ha messo in luce le caratteristiche dell’ambiente circostante dal punto di vista sociale, storico, economico e ambientale, attraverso la ricerca e l’interpretazione delle esigenze della collettività, del fabbisogno del contesto urbano e paesaggistico. Crediamo fermamente in questo progetto, certamente ambizioso, e siamo animati dalla volontà di dotare il nostro paese di una struttura moderna, finalmente consacrata alla Cultura in tutte le sue declinazioni. È un impegno che stiamo portando avanti con convinzione».



Nella foto: il render del progetto Commenti SANT'ANTIOCO - Procede l’iter per la riqualificazione dell’ex Mercato civico di Sant’Antioco, che può contare su uno stanziamento di circa 2milioni di euro derivante in gran parte dal Fondo per lo sviluppo delle isole minori. Nei giorni scorsi, infatti, l’Ufficio Lavori pubblici e appalti ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per la progettazione definitiva esecutiva dei lavori di “Ristrutturazione Mercato civico (Residenza artistica–Sala convegni-Auditorium)”.La volontà dell'Amministrazione comunale è restituire alla collettività uno spazio dedicato alla cultura ed al teatro, riqualificando un edificio, che in passato ha rappresentato un punto di riferimento per l’intera comunità. Il programma, dunque, prevede la realizzazione di una nuova sala cinematografica-auditorium e di una residenza artistica: una struttura polivalente ed attrattiva nel cuore del paese.«Il nostro obiettivo – commenta il sindaco Ignazio Locci – è recuperare un bene che in passato è stato il cuore pulsante del piccolo commercio, puntando sulla creazione di uno spazio condiviso, in cui cultura e arte possano sentirsi a casa. Lo studio di fattibilità progettuale approvato dalla Giunta nel luglio scorso, ha messo in luce le caratteristiche dell’ambiente circostante dal punto di vista sociale, storico, economico e ambientale, attraverso la ricerca e l’interpretazione delle esigenze della collettività, del fabbisogno del contesto urbano e paesaggistico. Crediamo fermamente in questo progetto, certamente ambizioso, e siamo animati dalla volontà di dotare il nostro paese di una struttura moderna, finalmente consacrata alla Cultura in tutte le sue declinazioni. È un impegno che stiamo portando avanti con convinzione».Nella foto: il render del progetto