Il coordinamento provinciale di Sassari della Lega Salvini Sardegna organizza ad Alghero l´incontro-dibattito sulle prospettive di gestione della posidonia spiaggiata Gestione posidonia: incontro-dibattito



ALGHERO - Riflettori sulla corretta gestione della posidonia spiaggiata, in un momento particolarmente importante con la discussa proposta di legge regionale all'attenzione della competente commissione. Il coordinamento provinciale di Sassari della Lega Salvini Sardegna organizza l'incontro-dibattito sulle prospettive di gestione nella città di Alghero, lunedì 13 gennaio (dalle ore 16.30) presso l'Hotel Catalunya, in via Catalogna 22.



Nel corso dell'incontro verranno presentati i dati scientifici sul valore della posidonia e le istanze dei lavoratori del settore balneare e del territorio. Oltre al parterre politico con i massimi rappresentanti della Lega in Sardegna, presenzieranno all'incontro Sergio Ginesu del Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dell'Università di Sassari e Gavino Sini, Presidente della Camera di Commercio di Sassari.



Annunciata la partecipazione di Michele Pais, Coordinatore Provinciale di Sassari della Lega Salvini Sardegna, Dario Giagoni, Capogruppo Lega Salvini Sardegna al Consiglio Regionale e Vice Cooridnatore regionale della Lega Salvini Sardegna, Michele Ennas, Commissione ambiente, Consiglio Regionale della Sardegna, Ignazio Manca, Consigliere Regionale Lega Salvini Sardegna, Mario Tocci, DISSUF, Università di Sassari e Armando Beltramo, Vicepresidente di Imprema.



