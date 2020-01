Condividi | Cor 15:28 In totale abbandono il patrimonio edilizio di Fertilia nonostante il progetto (già finanziato) sul riutilizzo turistico degli immobili pubblici. Messa in sicurezza delle facciate del palazzo Doria Calcinacci dal Palazzo Doria: lavori



FERTILIA - Si interviene per preservare il patrimonio immobiliare storico in totale abbandono della città di Fondazione di Fertilia. Lavori nel Lungomare Rovigno, a “Palazzo Doria”. La Direzione Generale dell’Assessorato agli Enti Locali procede all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza dello stabile, in attesa della definizione di un progetto completo di ristrutturazione e restauro.



Rimozione di tutti i materiali che versano in condizioni di instabilità e rischio caduta, rimozione dell’intonaco ammalorato e rispristino dello stesso secondo l’aspetto originale con un intervento di restauro conservativo, interventi di puntellamento dei vani. Sono questi i lavori urgenti che verranno approntati a cura della Regione. La perizia svolta il 4 dicembre 2019 dai tecnici Ras alla presenza della Soprintendenza di Sassari e Nuoro ha certificato l’evidente e progressivo stato di degrado nel quale versa l’immobile costruito negli anni 40.



Dalle ispezioni esterne, inoltre, si è constatato il sussistere di gravi rischi di caduta di materiali con pericolo per l’incolumità pubblica. «L’Assessorato Agli Enti Locali della Regione, grazie allo stretto rapporto instaurato dal Sindaco Mario Conoci ha avviato un programma di azioni sui temi del demanio e patrimonio, con particolare riferimento ai beni demaniali di Fertilia e al relativo progetto di riuso turistico. L’attenzione è puntata sulle problematiche degli immobili storici che oggi accusano la totale assenza di interventi manutentivi».



Nella foto: il Palazzo Doria di Fertilia FERTILIA - Si interviene per preservare il patrimonio immobiliare storico in totale abbandono della città di Fondazione di Fertilia. Lavori nel Lungomare Rovigno, a “Palazzo Doria”. La Direzione Generale dell’Assessorato agli Enti Locali procede all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza dello stabile, in attesa della definizione di un progetto completo di ristrutturazione e restauro.Rimozione di tutti i materiali che versano in condizioni di instabilità e rischio caduta, rimozione dell’intonaco ammalorato e rispristino dello stesso secondo l’aspetto originale con un intervento di restauro conservativo, interventi di puntellamento dei vani. Sono questi i lavori urgenti che verranno approntati a cura della Regione. La perizia svolta il 4 dicembre 2019 dai tecnicialla presenza della Soprintendenza di Sassari e Nuoro ha certificato l’evidente e progressivo stato di degrado nel quale versa l’immobile costruito negli anni 40.Dalle ispezioni esterne, inoltre, si è constatato il sussistere di gravi rischi di caduta di materiali con pericolo per l’incolumità pubblica. «L’Assessorato Agli Enti Locali della Regione, grazie allo stretto rapporto instaurato dal Sindaco Mario Conoci ha avviato un programma di azioni sui temi del demanio e patrimonio, con particolare riferimento ai beni demaniali di Fertilia e al relativo progetto di riuso turistico. L’attenzione è puntata sulle problematiche degli immobili storici che oggi accusano la totale assenza di interventi manutentivi».Nella foto: il Palazzo Doria di Fertilia