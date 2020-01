Condividi | Cor 13:05 Seganalazione per le opportune verifiche alla Capitaneria di Porto di Porto Torres, la Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari, il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale Mega-chiosco alla Marinella: foto



PORTO TORRES - L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, raccogliendo preoccupate segnalazioni da parte di residenti, ha inoltrato (21 gennaio 2020) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti riguardo la realizzazione in corso di una struttura di ampie dimensioni (apparentemente un mega-chiosco) sulla spiaggia di Marinella – Isola Rossa, sul litorale di Trinità d’Agultu e Vignola (SS).



Coinvolti la Capitaneria di Porto di Porto Torres, la Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari, il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Le spiagge costituiscono parte del demanio marittimo (art. 822 e ss. cod. civ., art. 28 cod. nav.), quella della Marinella – Isola Rossa è tutelata con specifico vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni) e con vincolo di conservazione integrale (art. 10 bis della legge regionale n. 45/1989 e s.m.i.).



«Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica rapidi controlli che verifichino la legittimità o meno di quanto in corso di realizzazione» chiude la nota dell'associazione ambientalista, da sempre impegnata per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico della Sardegna.



